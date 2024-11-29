На Сочи приходится 9% ранних зимних бронирований в России

Большой Сочи стал одним из лидеров по спрос на ранние зимние бронирования в России. У курорта 9% таких броней, говорится в исследовании сервиса путешествий МТС Travel и платформы Bronevik.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Аналитики рассказали, что количество заказов на зимний сезон 2024–2025 годов выросло на 20% год к году, при этом рост цен на отели и другие объекты несколько замедлился. Топ направлений возглавила Москва с 19% ранних бронирований. На втором месте Санкт-Петербург — 10%. Тройку лидеров замыкает Сочи. Краснодар также вошел в список с 1% бронирований.

По состоянию на конец ноября средняя стоимость ранних бронирований на зимние месяцы увеличилась на 12% год к году — до 6,9 тыс. руб. за ночь. В то же время аналитики ожидают, что по итогам сезона показатель среднего чека будет ниже, так как в первую очередь бронируются более качественные и дорогие объекты размещения.

Популярным направлением для бюджетного бронирования эксперты назвали Туапсе — 3 тыс. руб. за ночь. В среднем россияне планируют отдых за более чем два месяца — 68 дней. Показатель вырос на неделю. Средняя длительность бронирований — три дня.

Вячеслав Рыжков