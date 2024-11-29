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В Росавиации не видят причин отказываться от SSJ-100 после ЧП в Анталье

Отказываться от эксплуатации Sukhoi Superjet-100 после возгорания рейса Сочи – Анталья в Росавиации не планируют. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального агентства. В Росавиации заявили, что причина возгорания двигателя не связана с конструкцией самолета.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Поводов отказываться от эксплуатации Superjet-100 нет. Предварительные данные говорят, что причина этого авиационного события кроется не в конструкции самолета. Но только объективное и всестороннее расследование поможет найти истинные причины произошедшего события», – говорится в ответе ведомства.

Отмечается также, что в начале 2024 года Росавиация получила обращение о состоянии «Сухого». Модель прошла проверку на соответствие техническим требованиям. В агентстве утверждают, что конструкция воздушного судна является безопасной и продолжит совершенствоваться.

«Ъ-Сочи» писал, что самолет, летевший из Сочи в Анталью, вечером 24 ноября совершил жесткую посадку в турецком аэропорту. Произошло возгорание. Как позже заявили в эксплуатирующей борт авиакомпании «Азимут», горел не сам самолет, а топливо, вытекшее на полосу из поврежденного бака. Предварительной причиной случившегося назвали сдвиг ветра.

Вячеслав Рыжков

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