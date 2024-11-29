В Сочи на первичном рынке наиболее популярны однокомнатные квартиры

На первичном рынке недвижимости в Сочи наиболее популярны однокомнатные квартиры (53% спроса). В среднем по стране наиболее востребованными оказались двухкомнатные квартиры (на первичном рынке доля от общего объема спроса составляет 35%, на вторичном — 33%), говорится в исследовании «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аналитики рассказали, что в ноябре 2024 года россияне чаще всего искали двухкомнатные квартиры для покупки. На первичном рынке доля таких предложений составила 35%, на вторичном — 33%. Однокомнатные квартиры занимают 31% спроса в новостройках и 32% на вторичном рынке.

На вторичном рынке наибольший интерес к двухкомнатным квартирам проявляли жители Тулы (41%) и Иркутска (38%). Однокомнатные квартиры были наиболее популярны в Липецке, Ставрополе и Краснодаре (по 41%), а также в Рязани и Симферополе (38%).

На первичном рынке двухкомнатные квартиры востребованы в Улан-Удэ (58%), Кирове (51%) и Калуге (50%). Однокомнатные квартиры чаще всего искали в Сочи (53%), Севастополе (47%), Симферополе (44%) и Калининграде (42%).

Средняя цена на квартиры по России выше в новостройках. Разница для однокомнатных составляет 1,6 млн руб., а для двухкомнатных — 2,7 млн руб. Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что это связано с большей площадью квартир в новостройках: средняя площадь двухкомнатных квартир на вторичном рынке составляет 52 кв. м, а в новостройках — 60 кв. м.

Вячеслав Рыжков