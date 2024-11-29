Горнолыжный сезон на Красной Поляне откроют 6 декабря

Курорт «Красная Поляна» назвал дату открытия горнолыжного сезона. Катание планируют начать 6 декабря, анонсировали в пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Красной Поляны» Фото: Пресс-служба «Красной Поляны»

«В этом году первый снег на отметках выше 2,2 тыс. м, а также в уникальной горноклиматической зоне Цирк-2 выпал 17 октября. Сейчас на верхних отметках снежный покров уже достигает достаточной высоты, что позволяет открыть трассы»,— отметили на курорте.

В предстоящем горнолыжном сезоне для катания на «Красной Поляне» откроют 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и два сноупарка. Будут работать 13 подъемников от отметки 540 м до высоты 2,3 тыс. м над уровнем моря.

В новогодние праздники игорная зона и Курорт Красная Поляна ожидают 100% загрузку отелей. На курорте отмечают высокую динамику бронирования номерного фонда. Средства размещения забронированы на новогодние каникулы более чем на 85%. В пресс-службе отметили, что, несмотря на тенденцию на ранние бронирования, остается категория туристов, планирующих отпуск за одну-две недели. Они, как ожидают на «Красной Поляне», выкупят оставшиеся к праздникам места.

Вячеслав Рыжков