Авария с пострадавшими произошла вблизи аэропорта Сочи

В пятницу, 29 ноября, вблизи аэропорта Сочи произошло ДТП. После столкновения двух автомобилей несколько человек пострадали, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

По предварительным данным, столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Тойота РАВ4». Инцидент произошел, когда водитель «Лады», который двигался со стороны села Молдовка в сторону центра Адлера, не справился с управлением, сбил делиниаторы, выехал на «встречку» и столкнулся с другим транспортным средством. По словам очевидцев аварии в соцсетях, на месте происшествия образовалась значительная пробка.

По данным ГАИ, в двух иномарках было по два человека. В «Тойоте» находилась несовершеннолетняя пассажирка. У школьницы рассечена бровь. Тяжелых травм ни у кого из участников аварии нет.

«Ъ-Сочи» писал, что в Хостинском районе курорта водитель автомобиля «Чери» наехал на несовершеннолетнего пешехода. 12-летнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Мария Удовик