Объекты потребсферы Сочи проверили в рамках подготовки к праздникам

В Сочи специалисты администрации провели мониторинг объектов потребительской сферы в рамках подготовки к новогодним праздникам. Объекты обследовали в поселке Красная Поляна в Адлерском районе — 46 предприятий проверили на предмет новогоднего оформления объектов в соответствии с утвержденной концепцией, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Директор департамента курортов Сочи Сергей Сомко отметил, что особое внимание власти уделяют соблюдению норм санитарного порядка и информированию граждан и руководителей предприятий о правилах безопасности, способах защиты от кибермошенничества. Также в преддверии Нового года предпринимателям разослали рекомендации о необходимом праздничном декоре. Объекты потребительской сферы должны быть украшены до 10 декабря.

В мэрии напомнили, что для праздничного оформления рекомендовали традиционные для Нового года цвета: белый, мягкий оттенок красного и золотой.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте к зиме подготовили 33 пляжа. С открытием сезона горнолыжного катания на Кубани будут работать 125 трасс общей длиной 170 км, большинство из них — в Сочи.

Вячеслав Рыжков