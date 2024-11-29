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В Сочи осудят жителя, сбившего подростка на лодке

Суд в Сочи рассмотрит уголовное дело в отношении судоводителя, допустившего травмирование несовершеннолетней. Инцидент произошел в августе 2024 года, рассказали в пресс-службе южной транспортной прокуратуры.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, фигурант, управляя маломерным судном в акватории Черного моря в поселке Лоо, наехал на несовершеннолетнюю. В прокуратуре заявили, что допущенные сочинцем нарушения правил безопасности и эксплуатации водного транспорта повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

Уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) передали в суд. Фигуранту грозит до двух лет тюрьмы. Транспортный прокурор Сочи утвердил обвинительное заключение.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте направили в суд уголовное дело о смертельном ДТП. Пьяный водитель насмерть сбил пешехода на улице Транспортной в августе 2024 года.

Вячеслав Рыжков

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