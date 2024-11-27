Баллы встанут за станок

В Минпромторге обсуждают возможность введения дополнительных баллов для определения «отечественности» электроники за использование в ее производстве российских станков и химии. Участники рынка говорят, что на данный момент в наличии нет необходимых аналогов импорту, хотя сами производители оборудования считают его вполне конкурентоспособным. Эксперты же предупреждают, что усложнение балльной системы снижает качество самого регулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Замминистра Минпромторга Василий Шпак 26 ноября на «Электронике России» призвал российских производителей электроники вкладывать 15–20% от общей закупки станков и химии в отечественную продукцию. «Если вы не контролируете средства производства, не обладаете собственными технологиями, значит, вы от кого-то зависите»,— подчеркнул он. В Минпромторге сообщили, что рассматривают возможность «учитывать использование отечественного оборудования, средств проектирования и материалов для признания отечественной продукции по 719-му постановлению правительства». Однако это только потенциальная возможность, а не задокументированный план, подчеркнули там.

Постановление правительства №719 обязывает производителей электроники соответствовать необходимому количеству баллов, которые начисляются за российские компоненты. Максимальное количество баллов дает наличие отечественного процессора (50). В постановление правительства последние нескольких лет добавляются те или иные критерии, из последних — предложение начислять баллы за использование в конечном оборудовании российских печатных плат и др. (см. “Ъ” от 19 февраля).

Производитель российских мониторов «АБР Технолоджи» отмечает, что на данный момент российские производители электроники используют, как правило, китайские либо европейские станки, например Siemens. «Мы поддерживаем эту инициативу, с помощью нее возможно ускорение развития промышленности в РФ. В будущем, скорее всего, стоит ожидать обязательного использования российской химии и станков при производстве»,— говорит он.

Подобная инициатива должна быть четко ограничена, так как специализированную химию используют производители микроэлектроники и печатных плат, и такая мера добавления баллов не подойдет для сборщиков конечного оборудования, предупреждает старший вице-президент производителя компьютеров и контроллеров Kraftway Ренат Юсупов.

Что касается станков, на данный момент в РФ нет сопоставимого количества предложений как по ценам, так и по количеству, добавил он.

В производителе оборудования Fplus объясняют, что в производстве микроэлектроники используются различные высокочистые материалы, а также галлий, карбид кремния и др. «В химических процессах очень много разных технических газов, их чистота определяет качество производимых кристаллов»,— уточнил он. Основные станки, используемые при производстве,— это фотолитографы, а также оборудование для химического травления и т. д. В «АБР Технолоджи» добавляют, что отечественная химия и станки будут дороже китайских аналогов.

Однако все основные типы необходимого в производстве оборудования имеются в РФ либо на уровне прототипов, либо серийных комплексов, говорит руководитель R&D-центра ООО «НПЦ "Лазеры и аппаратура ТМ"» (разрабатывает станки для производства электроники) Дмитрий Сапрыкин.

«Чтобы это оборудование действительно стало конкурентоспособным по цене, необходимо стимулировать рынок»,— подчеркивает он. На сегодняшний день в РФ станки для производства делятся на три категории: стоимостью до $10 тыс., от $10 тыс. до $100 тыс. и от $100 тыс. и выше. В категории дешевого оборудования доминируют китайские изделия, в среднем классе — китайские и 10–20% российского оборудования, а в дорогом — станки из Европы, США, Японии и около 10–15% отечественных изделий.

Директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (входит «Кремний-Эл», «Т1» и др.) Иван Покровский при этом считает, что критерии постановления необходимо систематизировать и упрощать, а повышение сложности балльной оценки снижает качество регулирования. «Сейчас для развития необходимой химии и станкостроения нужны меры инвестиционной поддержки, а не ограничения импорта»,— говорит он.

Тимофей Корнев