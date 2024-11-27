Баллы встанут за станок
Электронную отрасль хотят стимулировать производить на российском оборудовании
В Минпромторге обсуждают возможность введения дополнительных баллов для определения «отечественности» электроники за использование в ее производстве российских станков и химии. Участники рынка говорят, что на данный момент в наличии нет необходимых аналогов импорту, хотя сами производители оборудования считают его вполне конкурентоспособным. Эксперты же предупреждают, что усложнение балльной системы снижает качество самого регулирования.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Замминистра Минпромторга Василий Шпак 26 ноября на «Электронике России» призвал российских производителей электроники вкладывать 15–20% от общей закупки станков и химии в отечественную продукцию. «Если вы не контролируете средства производства, не обладаете собственными технологиями, значит, вы от кого-то зависите»,— подчеркнул он. В Минпромторге сообщили, что рассматривают возможность «учитывать использование отечественного оборудования, средств проектирования и материалов для признания отечественной продукции по 719-му постановлению правительства». Однако это только потенциальная возможность, а не задокументированный план, подчеркнули там.
Постановление правительства №719 обязывает производителей электроники соответствовать необходимому количеству баллов, которые начисляются за российские компоненты. Максимальное количество баллов дает наличие отечественного процессора (50). В постановление правительства последние нескольких лет добавляются те или иные критерии, из последних — предложение начислять баллы за использование в конечном оборудовании российских печатных плат и др. (см. “Ъ” от 19 февраля).
Производитель российских мониторов «АБР Технолоджи» отмечает, что на данный момент российские производители электроники используют, как правило, китайские либо европейские станки, например Siemens. «Мы поддерживаем эту инициативу, с помощью нее возможно ускорение развития промышленности в РФ. В будущем, скорее всего, стоит ожидать обязательного использования российской химии и станков при производстве»,— говорит он.
Подобная инициатива должна быть четко ограничена, так как специализированную химию используют производители микроэлектроники и печатных плат, и такая мера добавления баллов не подойдет для сборщиков конечного оборудования, предупреждает старший вице-президент производителя компьютеров и контроллеров Kraftway Ренат Юсупов.
Что касается станков, на данный момент в РФ нет сопоставимого количества предложений как по ценам, так и по количеству, добавил он.
В производителе оборудования Fplus объясняют, что в производстве микроэлектроники используются различные высокочистые материалы, а также галлий, карбид кремния и др. «В химических процессах очень много разных технических газов, их чистота определяет качество производимых кристаллов»,— уточнил он. Основные станки, используемые при производстве,— это фотолитографы, а также оборудование для химического травления и т. д. В «АБР Технолоджи» добавляют, что отечественная химия и станки будут дороже китайских аналогов.
Однако все основные типы необходимого в производстве оборудования имеются в РФ либо на уровне прототипов, либо серийных комплексов, говорит руководитель R&D-центра ООО «НПЦ "Лазеры и аппаратура ТМ"» (разрабатывает станки для производства электроники) Дмитрий Сапрыкин.
«Чтобы это оборудование действительно стало конкурентоспособным по цене, необходимо стимулировать рынок»,— подчеркивает он. На сегодняшний день в РФ станки для производства делятся на три категории: стоимостью до $10 тыс., от $10 тыс. до $100 тыс. и от $100 тыс. и выше. В категории дешевого оборудования доминируют китайские изделия, в среднем классе — китайские и 10–20% российского оборудования, а в дорогом — станки из Европы, США, Японии и около 10–15% отечественных изделий.
Директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (входит «Кремний-Эл», «Т1» и др.) Иван Покровский при этом считает, что критерии постановления необходимо систематизировать и упрощать, а повышение сложности балльной оценки снижает качество регулирования. «Сейчас для развития необходимой химии и станкостроения нужны меры инвестиционной поддержки, а не ограничения импорта»,— говорит он.