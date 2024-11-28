Путин: Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия

Президент Владимир Путин на пресс-конференции 28 ноября заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Он также отметил, что передача кем-либо ядерного оружия Украине стала бы нарушением обязательств по нераспространению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства счел, что выступать с призывами вернуть ядерное оружие Киеву могут только «безответственные люди, которые ни за что не отвечают и не чувствуют на своих плечах никакой ответственности». В то же время он отметил, что Россия будет использовать все средства поражения, если Украина все же получит такое оружие.

«Если страна, с которой мы по сути сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все — я хочу это подчеркнуть — именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения — все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом»,— подчеркнул президент.

Газета The New York Times выпустила материал 21 ноября, согласно которому анонимные американские чиновники допустили возможность возвращения Украине ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел, что подобные заявления исходят от «крайне экстремистского фланга» и людей, не чувствующих «ни толики ответственности».

Подробнее — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».