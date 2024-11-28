Минпросвещения не видит необходимости в школьных методичках по квадроберам

Минпросвещения не считает нужным информировать школьников и их родителей о квадробинге. Ведомство не намерено разрабатывать методические рекомендации по этой теме, следует из его ответа на обращение депутата Госдумы.

Первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову. Она попросила озвучить позицию министерства насчет проведения в школах профилактических бесед о негативном влиянии квадробинга, а также о рекомендациях по работе с детьми по этому вопросу.

«Минпросвещения России придерживается позиции о недопущении информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о квадробинге во избежание побуждения интереса к данному явлению»,— говорится в ответном письме (цитата по «РИА новости»). Подчеркивается, что выбор методов воспитания остается за родителями.

Квадробика — неофициальный вид спорта, появившийся в Японии в 2008 году. В последние годы он стал популярен как субкультура, в которой люди имитируют движения животных. Депутат Госдумы Яна Лантратова говорила, что в России готовится законопроект о запрете квадроберов. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал разработку инициативы преждевременной: по его мнению, общество само должно выступить с осуждением квадроберов.

Подробности — в материале «Ъ» «Зайки целы».