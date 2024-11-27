Главные новости за 27 ноября. Сочи

В авиакомпании «Азимут» озвучили предварительные итоги служебного расследования по факту жесткой посадки в аэропорту Антальи самолета из Сочи. В пресс-службе компании напомнили, что приняли решение выплатить пассажирам рейса компенсацию. Она, как сообщалось ранее, составит 100 тыс. руб.

Прибывшее из Сочи воздушное судно, которое пострадало от огня после посадки в аэропорту Антальи, было застраховано.

В Туапсе 11-летняя девочка отравилась лекарством от гриппа. СКР по Краснодарскому краю инициировал проверку.

В декабре Сочи украсят 93 крупных световых арт-объекта, из которых 91 уже применяли в предыдущие годы. В 2024 году добавятся две новые конструкции в виде дерева и большой еловой шишки.

В 2024 году в Сочи ожидают урожай субтропических фруктов на уровне предыдущего года. Сбор может достичь 197,9 тонны.

В Финансовом университете при правительстве РФ назвали лучшие города России по качеству жизни. Сочи стал лидером по качеству экологической среды.

Во всех населенных пунктах в Сочи провели общественные обсуждения проекта новых Правил землепользования и застройки.

Каждый четвертый житель Сочи стал жертвой телефонных мошенников, а более половины сталкивались с попытками обмана.

В Сочи муниципальные бани возобновят работу. Ранее глава города Андрей Прошунин принял решение оставить общественные бани в Центральном и Адлерском районах в муниципальной собственности в составе действующего предприятия.

В Краснодаре принят новый документ территориального планирования, который предусматривает строительство вокзала и линии высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Адлер».