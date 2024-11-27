Завершились обсуждения проекта ПЗЗ в Сочи

Во всех населенных пунктах в Сочи провели общественные обсуждения проекта новых Правил землепользования и застройки. С 18 по 25 ноября специалисты побывали в 81 населенном пункте, в том числе в отдаленных местах. В частности, посетили самое высокогорное село России — Аибга, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Горожанам показывали графические материалы документа градостроительного зонирования. Также жителям рассказали о регламентах и ответили на поступившие вопросы.

Первый замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Николай Семенцов напомнил, что еще летом в ходе общественных обсуждений первоначальной редакции проекта ПЗЗ жители внесли порядка 1,5 тыс. предложений и замечаний. Сейчас их, по словам господина Семенцова, втрое меньше.

Все новые данные вскоре систематизируют и направят разработчикам проекта ПЗЗ в Научно-исследовательский институт Перспективного градостроительства. После этого документ направят в федеральный Минстрой и управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. В конце документы должны будут утвердить депутаты городского собрания Сочи.

Вячеслав Рыжков