Загоревшийся самолет рейса Сочи — Анталья был застрахован

Прибывшее из Сочи воздушное судно, которое пострадало от огня после посадки в аэропорту Антальи, было застраховано. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

После инцидента с самолетом авиакомпании Азимут, вылетевшим из Сочи в Анталью, эксперты начали оценку технического состояния воздушного судна. Причиной возгорания стало вытекание топлива на бетонную поверхность, вызванное деформацией топливного бака. Сам самолет не горел. Возгорание ликвидировали спустя несколько минут после посадки, уточнили в пресс-службе.

Всего на борту было 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по воздушному трапу через переднюю правую дверь. Командир корабля и экипаж покинули самолет последними. Пассажиров сперва перевезли в аэровокзал воздушной гавани, где их обеспечили едой, а затем разместили в гостинице на время ожидания.

Пока ущерб от происшествия не оценивали. Сумма нанесенного ущерба неизвестна. Однако стоит отметить, что воздушное судно застраховано.

«Ъ-Сочи» писал, что возгорание произошло 24 ноября в аэропорту Антальи. Позднее участники инцидента подали коллективный иск против авиакомпании. Пассажиры уточнили, что они надышались угарным газом.

Мария Удовик