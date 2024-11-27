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В 2024 году в Сочи планируют собрать почти 200 тонн субтропических фруктов

В 2024 году в Сочи ожидают урожай субтропических фруктов на уровне предыдущего года. Сбор может достичь 197,9 тонны, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По данным мэрии, на курорте субтропические фрукты выращивают восемь сельхозпроизводителей. Пока специалисты собрали 117 тонн плодов, в том числе цитрусовые, киви, хурму и фейхоа.

В 2024 году положительная динамика урожайности составляет 1%. Однако, как отметил сочинский фермер Амаяк Кочконян, урожайность в этом году пострадала из-за неблагоприятных погодных условий и нашествия вредителей, таких как мраморные клопы. Засуха также оказала негативное влияние на урожай.

По информации мэрии, площадь, занятая садами с экзотическими фруктами в Сочи, составляет 92 га. Сочи остается единственным городом России, где климатические условия позволяют выращивать субтропические фрукты в открытом грунте.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте специалисты завершают годовую обработку растений от вредителей. Пальмы обеззараживают шесть раз в год, другие зеленые насаждения — четыре раза. В 2024 году в Сочи обработали около 7 тыс. пальм от инвазивных вредителей. На эти цели из городского бюджета выделили более 29 млн руб.

Мария Удовик

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