В «Азимуте» подвели первые итоги расследования ЧП с самолетом Сочи — Анталья

В авиакомпании «Азимут» озвучили предварительные итоги служебного расследования по факту жесткой посадки в аэропорту Антальи самолета из Сочи. В пресс-службе компании напомнили, что приняли решение выплатить пассажирам рейса компенсацию. Она, как сообщалось ранее, составит 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Авиакомпания в ходе расследования установила ряд обстоятельств происшествия. Вечером в воскресенье, 24 ноября, самолет «Азимута» выполнял рейс А45051 Сочи — Анталья. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Полет и посадка проходили в штатном режиме. Посадку выполнял командир воздушного судна, опытный летчик с налетом более 12,5 тыс. часов. Самолет двигался по установленным параметрам посадки, отклонений не наблюдалось. В процессе приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, из-за чего воздушное судно совершило жесткую посадку. Экипаж, отметили в компании, сумел удержать самолет на полосе.

После того как самолет остановился, бортпроводники увидели задымление снаружи по левому борту и доложили командиру воздушного судна. Последний принял решение эвакуировать пассажиров и членов экипажа. Тем временем на полосе воспламенилось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака. Самолет, как отметили в авиакомпании, не горел. Через несколько минут огонь потушили.

В «Азимуте» отдельно отметили работу бортпроводников. Эвакуация осуществлялась через переднюю правую дверь, в соответствии с правилами, с противоположной стороны от источника возгорания под полным контролем бортпроводников и летного экипажа. В результате никто не пострадал. Последними воздушное судно покинули пилоты и бортпроводники. Не пострадали также багаж и ручная кладь пассажиров, заявили в авиакомпании.

Позже за пассажирами прибыл резервный борт. До этого, утверждают в «Азимуте», граждан разместили в гостинице.

Вячеслав Рыжков