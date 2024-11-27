В Финансовом университете при правительстве РФ назвали лучшие города России по качеству жизни. Сочи стал лидером по качеству экологической среды, говорится в пресс-релизе на сайте университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Днем накануне, 26 ноября, на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку» прошла торжественная церемония вручения призов представителям городов-лидеров. В 2024 году тремя лучшими городами по качеству жизни признали Москву, Грозный и Санкт-Петербург.

Владикавказ стал победителем номинации «Безопасный город», Владимир — «Новый лидер по качеству жизни», Казань — лидер по оценке качества городского хозяйства, Калуга — по доступности жилья, Нижний Новгород — по оценке доступности образования, Симферополь — победитель в номинации «За преданность жителей родному городу».

В ходе церемонии награду Сочи как лидеру по качеству экологии вручили заместителю главы города Петру Северову.

«Ъ-Сочи» ранее писал, что на курорте проекты благоустройства четырех локаций получили одобрение Госэкспертизы. За последние шесть лет в городе обновили более 20 парков, скверов и других объектов.

Вячеслав Рыжков