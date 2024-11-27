Четверть сочинцев становились жертвами телефонных мошенников

Каждый четвертый житель Сочи стал жертвой телефонных мошенников, а более половины сталкивались с попытками обмана. В опросе приняли участие свыше 1,5 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в исследовании группы «Ренессанс Страхование», подготовленном для «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Наибольшую уязвимость перед аферистами проявляют женщины и представители поколения Z. Страх перед мошенниками заставляет многих сочинцев избегать ответов на звонки с незнакомых номеров.

По словам аналитиков, 53% респондентов сталкивались с телефонными мошенниками и почти половина из них (48%) в результате теряли деньги. 20% пострадавших сообщали об одном эпизоде, 19% — о двух, а 9% — о трех и более.

Женщины чаще становятся жертвами мошенников, чем мужчины: 54% против 29%. Женщины также чаще сталкиваются с многократными эпизодами мошенничества — 32% против 16% среди мужчин. Наибольший риск быть обманутыми наблюдается у людей в возрасте 24–35 лет: каждый второй из тех, кто вступал в разговор с мошенниками, терял деньги. У молодежи от 18 до 24 лет этот показатель составил 37%, а у старших возрастных групп он постепенно снижался — до 24% среди людей 55–60 лет. Эксперты связывают это с большей осведомленностью старшего поколения и меньшим использованием смартфонов для онлайн-банкинга.

Большинство пострадавших теряли суммы в пределах нескольких десятков тысяч рублей. Примерно треть респондентов сообщила о потерях до 10 тыс. руб., 30% — о суммах от 10 до 50 тыс., 24% — от 50 до 100 тыс., 13% — от 100 до 500 тыс., а 3% — более 500 тыс. Несмотря на это, 54% жертв до столкновения с мошенниками считали себя способными вовремя распознать обман.

Опасения перед телефонными мошенниками побуждают 56% жителей Сочи избегать звонков с незнакомых номеров: 31% отвечают на такие звонки редко, а 25% не берут трубку вовсе. Помимо опасений, людей раздражают рекламные звонки и предложения кредитов. Мобильные приложения для определения спама используют лишь 31% опрошенных.

Вячеслав Рыжков