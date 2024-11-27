Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Муниципальные бани в Сочи возобновят работу 3 декабря

В Сочи муниципальные бани возобновят работу. Ранее глава города Андрей Прошунин принял решение оставить общественные бани в Центральном и Адлерском районах в муниципальной собственности в составе действующего предприятия, напомнили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ожидается, что бани снова начнут работать 3 декабря. По требованию федерального законодательства завершился процесс реорганизации (ликвидации) МУП «Бодрость». Ранее бани относились к этому предприятию.

«Процесс перевода проводился в максимально короткие сроки с небольшим периодом приостановки деятельности. Рабочие места обслуживающего персонала сохранены»,— отметили в мэрии.

«Ъ-Сочи» писал, что городскую баню на улице Роз в Сочи планировали передать в концессию. Власти курорта искали инвестора. Ранее один из потенциальных инвесторов, на которого рассчитывали власти, отказался от заключения соглашения.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...