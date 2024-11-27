Муниципальные бани в Сочи возобновят работу 3 декабря

В Сочи муниципальные бани возобновят работу. Ранее глава города Андрей Прошунин принял решение оставить общественные бани в Центральном и Адлерском районах в муниципальной собственности в составе действующего предприятия, напомнили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ожидается, что бани снова начнут работать 3 декабря. По требованию федерального законодательства завершился процесс реорганизации (ликвидации) МУП «Бодрость». Ранее бани относились к этому предприятию.

«Процесс перевода проводился в максимально короткие сроки с небольшим периодом приостановки деятельности. Рабочие места обслуживающего персонала сохранены»,— отметили в мэрии.

«Ъ-Сочи» писал, что городскую баню на улице Роз в Сочи планировали передать в концессию. Власти курорта искали инвестора. Ранее один из потенциальных инвесторов, на которого рассчитывали власти, отказался от заключения соглашения.

Вячеслав Рыжков