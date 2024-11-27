В едином документе планирования Краснодара учтена ветка ВСМ «Москва — Адлер»

В Краснодаре принят новый документ территориального планирования, который предусматривает строительство вокзала и линии высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Адлер». Об этом сообщила заместитель главы города Надежда Панаетова на заседании городской Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Вице-мэр отметила, что развитие пассажирского железнодорожного сообщения включает проект городской электрички и линий ВСМ «Москва — Ростов — Адлер». В презентации о транспортно-логистическом комплексе указано, что станция ВСМ может быть построена в районе аэропорта Пашковский. Подробности строительства пока не раскрываются.

Документ территориального планирования и градостроительного зонирования был принят краснодарской думой 27 ноября 2024 года. Это новый тип документа, объединяющий генеральный план и правила землепользования и застройки. Краснодар стал одним из первых городов России, где разработали такой документ.

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Ростов — Адлер» планируется включить в новую концепцию Стратегии пространственного развития РФ. На ПМЭФ-2024 в Москве был представлен проект сети ВСМ, протяженность которой составит 1,5 тыс. км, а скорость поездов достигнет 400 км/ч. Пассажиропоток оценивается в 17,2 млн человек в год, планируется запустить 107 поездов.

Вячеслав Рыжков