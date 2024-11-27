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На площади Революции в Челябинске начали строить ледовый городок

ООО «Уральский лед» приступил к монтажу ледового городка на площади Революции в Челябинске. Горожан просят заранее планировать маршрут, чтобы не заходить на огороженную территорию, сообщает управление культуры мэрии в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Также началось обустройство катка в парке имени Юрия Гагарина. Для проведения работ перекрыли аллею, ведущую от фонтана.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ледовый городок в Челябинске в очередной раз строит ООО «Уральский лед». Стоимость контракта составила 19,4 млн руб. На этот Новый год городок посвящен «Острову сокровищ», в том числе одноименному советскому мультфильму. Смонтировать объект необходимо до 26 декабря.

Каток в парке имени Юрия Гагарина, согласно протоколу подведения итогов аукциона, монтировать будет ООО «Формула льда» за 57,7 млн руб. Объект площадью 2,8 тыс. кв. м расположится рядом с главным входом в парк. С даты заключения контракта у подрядчика будет 35 дней на обустройство катка.

Виталина Ярховска

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