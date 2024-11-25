В Челябинске каток в парке Терешковой откроют 30 ноября

Праздничное открытие катка «#Вышезвезд» в детском парке имени Валентины Терешковой в Тракторозаводском районе Челябинска состоится в 17:00 30 ноября. Об этом сообщает руководство парка в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

На открытии состоится шоу фигуристов, а также пройдут конкурсы. По информации администрации города, первый сеанс массового катания начнется в 18:00, второй — в 20:00, третий — в 22:00. Каток будет работать со вторника по воскресенье. Сеансы проходят по полтора часа: в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00. В будние дни можно кататься бесплатно. В пятницу, субботу и по праздникам добавляется дополнительный сеанс — с 22:00 до 23:00.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале ноября парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина объявил закупку на установку стационарного сезонного ледового катка с начальной ценой контракта 57,8 млн руб. Объект площадью 2,8 тыс. кв. м расположится рядом с главным входом в парк. Согласно протоколу подведения итогов аукциона, монтировать каток будет ООО «Формула льда». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2012 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором и бенефициаром является Александр Грязнов. Выручка организации за 2023 год составила 532,2 млн руб., прибыль — 34,3 млн руб. В портфеле компании 20 госконтрактов по монтажу катков в Московской и Ленинградской областях. На данный момент руководство парка имени Юрия Гагарина не заключило договор с «Формулой льда».

Виталина Ярховска