«Уральский лед» построит ледовый городок на площади Революции в Челябинске

Администрация Челябинска вновь заключила договор о возведении ледового городка на площади Революции с ООО «Уральский лед» (Екатеринбург). Стоимость контракта снизилась почти на 100 тыс. руб., до 19,4 млн руб., указано на сайте госзакупок.

В этом году ледовый городок построят в стиле «Острова сокровищ». Подрядчику необходимо создать фигуры героев известного советского одноименного мультфильма и скульптурные композиции, изображающие водопад, джунгли, островитян и морское чудовище Кракена. На территории предстоит расположить шесть горок: две «Хижины» для маленьких детей, «Осьминога» и «Корабль „Эспаньолу“» для более старших и две «Тропиканы» для подростков и взрослых. Также установят три лабиринта: «Деревня туземцев», «Сафари» и «Три кита». Полностью возвести ледовый городок поставщик должен до 26 декабря. Обслуживать его нужно будет до окончания функционирования — до 20 февраля 2025 года. После у организации будет восемь дней на демонтаж конструкций.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», несколько лет подряд аукционы по строительству главного ледового города в Челябинска выигрывает компания «Уральский лед». В 2023 году с подрядчиком заключили контракт стоимостью 15 млн руб., в 2022-ом — 10 млн руб.

Виталина Ярховска