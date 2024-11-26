Германия до конца года поставит Украине еще две системы ПВО IRIS-T

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что до конца 2024 года Украине будут переданы еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

По ее словам, которые приводит The Guardian, с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года Германия выделила Киеву финансовую помощь в размере более €37 млрд. Эта поддержка, подчеркнула госпожа Бербок, предназначена не только для защиты Украины, «но и для обеспечения безопасности Германии и сохранения мира в Европе».

Германия — второй по объему поставщик оружия Украине после США. Однако по решению Олафа Шольца ФРГ отказалась передавать ВСУ крылатые ракеты большой дальности Taurus. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, отказ связан с намерением Германии избежать эскалации конфликта. Он также выступает против использования Украиной немецкого оружия для ударов вглубь российской территории.

21 ноября Владимир Путин сообщил, что российские военные нанесли удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник». По его словам, Россия считает себя вправе применять оружие против объектов стран, чьи вооружения используют ВСУ против российских объектов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зато мы делаем ''Орешник''».