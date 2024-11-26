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Коммерсантъ FM
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Каникулам добавляют образовательности

Какие варианты языковых лагерей для детей в КНР и ОАЭ предлагают компании

Стоимость детских языковых лагерей за три года выросла вдвое. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, сильнее всего подорожали путевки в Китай. Забронировать недельную поездку в КНР сейчас можно примерно за 300 тыс. руб. без учета авиабилетов. Сюда включено обучение, проживание, питание и развлекательная программа. Изменились и предпочтения родителей. Большим спросом пользуются азиатские страны и Арабские Эмираты. Что предлагают компании и насколько эффективны экспресс-курсы иностранного языка? Подробности — у Григория Колганова.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

За пять лет спрос на языковые лагеря в Азии и странах Персидского залива вырос в четыре раза, подсчитали эксперты. Теперь Китай, Корея, Япония, а также Арабские Эмираты занимают пятую часть рынка дополнительного обучения. В Дубае изучают английский, а в азиатских государствах, как правило, местные языки.

Такая поездка помогает ребенку быстрее заговорить на иностранном языке, но о серьезном прогрессе речи не идет, отмечает генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева: «Стандарты обучения включают в себя четыре аспекта языка: чтение, говорение, грамматика и словарный запас. За одну-две недели можно снять барьер понимания языка на слух, например, и барьер говорения. Это даст ребенку мотивацию, интерес к дальнейшему изучению, потому что он понимает, что учит язык не зря и может им пользоваться».

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Для поездки в лагерь неважен уровень владения языком. В туры, как отмечают профильные компании, берут и новичков. Размещают в студенческом кампусе либо в четырех- или пятизвездочном отеле . Для детей организовано трехразовое питание, в меню блюда национальной кухни. Каждый день расписан: с утра уроки, потом мастер-классы, экскурсии, развлечения до самого вечера. “Ъ FM” позвонил в образовательную компанию, которая предлагает туры в Гуанчжоу и выяснил, что в программе:

«Если мы говорим про достопримечательности, то это посещение площади Юнцин, резиденции Брюса Ли, музея риса, музей жареного гуся, восхождение с обзорной экскурсией на гору, сафари-парк — дети там кормят жирафов. В осенней смене у нас было большинство мальчиков, но в программе был мастер-класс по вышиванию. Они вышивали сумки, которые им подарили, и им всем зашло. Потом их отвели к гуру, который занимается китайским массажем, показали, где какие точки. Еще показывали роботов. На другой день изучали ключевые движения из карате.

И через знакомство с культурой и бытом Китая все влюбились в страну, теперь дети приехали домой и едят палочками, становятся более самостоятельными, открытыми».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, для обучения английскому своих детей россияне стали реже ездить в Великобританию и на Мальту. Спрос переместился в Турцию и Арабские Эмираты с прямыми перелетами и безвизовым режимом. Впрочем, руководитель сети языковых школ Allada School Дмитрий Орлов сомневается в качестве альтернатив: «Что касается плюсов, наверное, это то, что родители этих детей смогут похвастаться перед своими знакомыми, что ребенок ездил на обучение в Арабские Эмираты.

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Но важным моментом в Европе, в частности на Мальте, является то, что школы, которые находятся там, имеют полувековую и вековую историю. Что касается Объединенных Арабских Эмиратов — это там новое веяние, соответственно, вряд ли достаточно сильно проработана учебная программа. Скорее я бы назвал это не обучением, а полезными для детей каникулами».

Итого: чтобы в начале следующего года отправить ребенка на неделю в Китай нужно отдать порядка 400 тыс. руб. с учетом авиабилетов и визы. Дубай примерно на 40% дешевле, но чем ближе поездка, тем дороже. С декабря компании обещали поднять ценники.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Григорий Колганов, Елена Тюленева

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