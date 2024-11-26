Bloomberg: Британия передала Украине десятки Storm Shadow несколько недель назад

Правительство Великобритании пару недель назад поставило Украине еще несколько десятков дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Это первая поставка с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера, пообещавшего продолжать поддержку Киева. Точное количество ракет и время их отправки на Украину не называются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета Storm Shadow / SCALP

Фото: Benoit Tessier/File Photo, Reuters Ракета Storm Shadow / SCALP

Фото: Benoit Tessier/File Photo, Reuters

Автор материала отметил, что о поставках публично не объявлялось, но их осуществили совсем недавно в связи с тем, что у Киева истощился запас реактивных снарядов дальнего радиуса действия. «Они (ракеты.— "Ъ") были отправлены до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям внутри России»,— сказано в статье.

Вчера, 25 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США разрешили Украине «для самообороны» наносить удары по Курской области и прилегающим территориям американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

19 ноября Минобороны России сообщило, что ВСУ атаковали шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS Брянскую область. Через два дня ведомство отчиталось, что системы ПВО сбили две дальнобойные ракеты британского производства Storm Shadow. 21 ноября Владимир Путин заявил об ударе баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Глава государства также добавил, что Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свои вооружения против российских объектов.

О реакции Запада на применение Россией баллистической ракеты «Орешник» — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».