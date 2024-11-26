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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Британия передала Украине десятки Storm Shadow несколько недель назад

Правительство Великобритании пару недель назад поставило Украине еще несколько десятков дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Это первая поставка с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера, пообещавшего продолжать поддержку Киева. Точное количество ракет и время их отправки на Украину не называются.

Ракета Storm Shadow / SCALP

Ракета Storm Shadow / SCALP

Фото: Benoit Tessier/File Photo, Reuters

Ракета Storm Shadow / SCALP

Фото: Benoit Tessier/File Photo, Reuters

Автор материала отметил, что о поставках публично не объявлялось, но их осуществили совсем недавно в связи с тем, что у Киева истощился запас реактивных снарядов дальнего радиуса действия. «Они (ракеты.— "Ъ") были отправлены до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям внутри России»,— сказано в статье.

Вчера, 25 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США разрешили Украине «для самообороны» наносить удары по Курской области и прилегающим территориям американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

19 ноября Минобороны России сообщило, что ВСУ атаковали шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS Брянскую область. Через два дня ведомство отчиталось, что системы ПВО сбили две дальнобойные ракеты британского производства Storm Shadow. 21 ноября Владимир Путин заявил об ударе баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Глава государства также добавил, что Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свои вооружения против российских объектов.

О реакции Запада на применение Россией баллистической ракеты «Орешник» — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».

Фотогалерея

Какое дальнобойное оружие угрожает России

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Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т&lt;br> На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т
На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Фото: Fort Sill

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Фото: Rick Rzepka / U.S. Army

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Фото: Lewis Joly / AP

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Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т
На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Фото: Fort Sill

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Фото: Rick Rzepka / U.S. Army

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Фото: Lewis Joly / AP

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