Пайщики сделали ставку

В этом году фонды денежного рынка демонстрируют беспрецедентные результаты привлечения: за десять месяцев россияне вложили в такие фонды свыше 400 млрд руб. В итоге такие инвестиции стали локомотивом роста всего рынка коллективных инвестиций, стимулируя все новые компании запускать такие продукты. Банк России отмечает, что в условиях роста ключевой ставки вложения в фонды денежного рынка стали биржевой альтернативой накопительным счетам. «Ъ-Review» разбирался в преимуществах и недостатках таких инвестиций.

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Рекордный приток

Такого ажиотажа со стороны россиян на паевые инвестиционные фонды (ПИФы), как осенью 2024 года, еще не было за всю, почти 30-летнюю, историю индустрии коллективных инвестиций. По данным Investfunds, в сентябре—октябре клиенты розничных ПИФов (открытые (ОПИФы) и биржевые (БПИФы)) вложили более 208 млрд руб., что сопоставимо с результатом за весь 2023 год. Всего с начала года инвестиции в такие фонды составили 426 млрд руб. Это более чем вдвое выше результата за весь 2023 год (211 млрд руб.) и на треть больше предыдущего рекорда, установленного в 2021 года (323 млрд руб.). Продолжает расти и количество пайщиков, общее количество неуникальных клиентов-физлиц выросло с начала года на 20%, до 12 млн, свидетельствуют оценки «Ъ-Review», на основе данных ЦБ.

В отличие от ситуации трехлетней давности, когда частные инвесторы активно скупали рисковые фонды акций и смешанного типа, сейчас спросом пользуются самые консервативные продукты коллективного инвестирования — фонды денежного рынка. За десять месяцев 2024 года их клиенты вложили почти 412 млрд руб., что более чем вдвое выше результата таких фондов за весь 2023 год (204,5 млрд руб.). Только в октябре инвестиции превысили 139 млрд руб., а за два осенних месяца составили 208 млрд руб.

В итоге активы всех фондов денежного рынка выросли с начала года в три раза, с 234 млрд руб. до 695 млрд руб., а их доля на рынке открытых и биржевых ПИФов увеличилась с 18,7% до 45%. Свыше 95% всех средств сосредоточены в фондах трех крупнейших управляющих компаний: БПИФ «Ликвидность» под управлением УК «ВИМ Инвестиции» (311 млрд руб.), БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный» УК «Первая» (167,9 млрд руб.), БПИФ «Альфа-Капитал Денежный рынок» УК «Альфа-Капитал» (117,8 млрд руб.).

По оценке «Ъ-Review», основанной на данных Investfunds, за неполные 11 месяцев 2024 года фонды денежного рынка сформировало рекордное число управляющих компаний: «Промсвязь», УК БКС, «Система-Капитал», «МКБ Инвестиции», «Финстар Капитал», «Финам Менеджмент» и «ААА Управление активами». Всего россиянам доступны паи 18 фондов 12 УК. При этом 15 паевых инвестиционных фондов зарабатывают на операциях с рублевыми инструментами, три ПИФа — с инструментами в юанях.

Биржевая альтернатива депозиту

Во всем мире фонды денежного рынка рассматриваются инвесторами как «тихая гавань» — место временного размещения средств в условиях неопределенности или волатильности на финансовых рынках. Наглядным примером этому стала первая половина ноября, когда на фоне выборов президента США мировые инвесторы за две недели, закончившиеся 13 ноября, вложили в глобальные фонды денежного рынка более $200 млрд, а суммарный объем активов таких фондов достиг ранее небывалого уровня $6,7 трлн. При этом если до оглашения итогов выборов интерес к фондам был связан с неопределенностью относительно итогов выборов, то после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа инвесторы начали отыгрывать ожидания проведения пробизнесовой политики (см. https://www.kommersant.ru/doc/7295977).

Российский опыт инвестирования в фонды денежного рынка уникален, так как такие вложения рассматриваются частными инвесторами как альтернатива не финансовым инвестициям, а банковским продуктам: депозитам и накопительным счетам. «Они (БПИФы денежного рынка.— "Ъ-Review") стали самостоятельным инструментом инвестиций, биржевым аналогом банковских накопительных счетов»,— подчеркивается в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» по итогам второго квартала 2024 года Банка России.

Плюсы паевых фондов

Результат управления БПИФов денежного рынка, как и размещения средств на депозитах и накопительных счетах, напрямую зависит от размера ключевой ставки ЦБ, главного индикатора стоимости денег на рынке. С июля по октябрь регулятор повысил ее на пять процентных пунктов, до 21%. За то же время средняя максимальная ставка у топ-10 банков выросла немногим более чем на 4 п. п. и превысила уровень 20% годовых. Ставка ключевого бенчмарка, на который ориентируются фонды денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate, отражает стоимость реальных операций репо на Московской бирже), выросла за четыре месяца на 4,47 п. п., до 20,4% годовых. За это же время паи фондов денежного рынка выросли в цене на 5,7–6%, а с начала года — на 14–14,5%, что более чем вдвое лучше результата за тот же период 2023 года.

Вот только в случае депозитов ставка обычно фиксируется на весь срок, а в фондах денежного рынка она меняется вслед за ключевой ставкой. Достигается это за счет того, что управляющие большей части подобных фондов заработают на операциях обратного репо, при этом самая популярная срочность таких сделок — один день. Суть такой операции заключается в предоставлении денег в долг под проценты другому участнику рынка под залог ценных бумаг (акции, облигации, но чаще всего клиринговые сертификаты участия), с обязательством их обратной продажи на следующий день. В случае снижения ставки ЦБ такие продукты быстрее всего отреагируют на изменение.

За счет небольшой срочности сделок репо эффективность таких инвестиций выше, чем при открытии депозитов, по большей части которых процентный доход выплачивается в конце срока. За счет регулярного реинвестирования получаемого дохода происходит их капитализация. Если предположить, что ключевая ставка Банка России и RUSFAR останутся на текущих уровнях (21% и 20,4%), то эффективная доходность фонда за год составит уже не 20%, а 22,6%. Именно поэтому заявленная доходность долгосрочных депозитов, по которым проценты выплачиваются в конце срока, а таких большинство, может сильно уступать фондам денежного рынка. Например, для трехлетнего депозита по ставке 20,4% годовых эффективная доходность составит лишь 17,26% против 28,12% по фондам (при условии, что ставки останутся без изменений, что маловероятно).

Правилами фондов денежного рынка предусмотрена довольно широкая инвестиционная декларация, в рамках которой портфельный менеджер может совершать не только сделки репо с различными активами, но и приобретать на средства фонда облигации, как государственные, так и корпоративные, открывать счета и вклады в банках, но с ограниченным сроком. Некоторые УК предусматривают в правилах возможность приобретения производных финансовых инструментов, но на активы, входящие в портфель фонда. В основной массе фондов обозначено, что преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам репо как с клиринговыми сертификатами участия, так и облигациями и акциями, правда, последние не пользуются у управляющих большим спросом из-за меньшей ликвидности.

ПИФы выигрывают у депозитов и большей ликвидностью, так как продать паи можно в любой рабочий день, а в случае БПИФов это можно сделать на бирже, и средства будут перечислены на счет сразу же. При этом инвестор не теряет накопленный процентный доход. Тогда как при досрочном закрытии депозита обычно не начисляются проценты вообще либо он минимален. В этом плане более гибки накопительные счета, по которым предусмотрено снятие средств в любой день, но и в их случае доход чаще всего считается по величине минимального остатка в течение месяца. Следовательно, снятие средств до даты начисления процентов приведет к потере всего или части накопленного дохода за этот месяц.

Налоги — дело тонкое

Инвесторам стоит учитывать и разные налоги, удерживаемые с финансовых продуктов. У вкладчиков НДФЛ взимается в случае, если суммарный доход по всем банковским накопительным продуктам во всех банках по итогам года превысил величину необлагаемого процентного дохода (НПД). Его величина равна 1 млн руб., умноженному на максимальный размер ключевой ставки Банка России, действовавшей на начало любого месяца в течение года. Следовательно, при расчете НПД за текущий год будет взята ставка 21%, даже если ЦБ, как ожидает большинство аналитиков, повысит ее 20 декабря до 22–23%. Выходит, что налог придется заплатить со всего дохода свыше 210 тыс. руб. Причем заплатить этот налог придется самостоятельно, правда, ближе к концу 2025 года.

В случае любых ПИФов, а не только фондов денежного рынка, пайщик может рассчитывать на налоговую льготу при владении паем свыше трех лет. В этом случае он имеет право на налоговый вычет в максимальном объеме 3 млн руб. за каждый полный год владения, за три года получается величина 9 млн руб. Если же пай будет продан раньше, то возникнет налог по стандартной ставке, но в отличие от банковских продуктов, он будет удержан управляющей компанией, которая выступает налоговым агентом.

С 2024 года в России действует прогрессивная шкала расчета налогов. В случае если сумма налоговых баз, куда входят все полученные физическим лицом доходы, за год составляет не более 2,4 млн руб., ставка НДФЛ — 13%. Свыше 2,4 млн до 5 млн рублей включительно — 15%, от 5 млн до 20 млн руб.— 18%, от 20 млн до 50 млн руб.— 20%, при доходах свыше 50 млн руб. ставка составит 22%.

Госгарантиями не вышли

Однако при покупке фондов инвесторы должны четко понимать, что в отличие от банковских депозитов, управляющие и государство не дают гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и получения какого-либо дохода. Более того, управляющей компании запрещено обещать определенную доходность, поскольку деньги пайщиков инвестируются в рыночные активы, которые могут как вырастать в цене, так и снижаться. Поэтому при выборе фонда надо внимательно смотреть на его структуру, так как разные активы имеют разный уровень риска и по-разному ведут себя в кризисных условиях. В случае с ПИФами, основу портфеля которых составляют операции репо с качественными активами в залоге, будь то клиринговыми сертификатами участия или ОФЗ, кризисные явления оказывает ограниченное и непродолжительное влияние на стоимость пая. Например, по итогам первого квартала 2022 года, на фоне сильнейшей турбулентности на российском фондовом рынке, которая привела к падению стоимости паев фондов российских акций и облигаций соответственно на 20–36% и 10–16%, у ПИФов денежного рынка паи подорожали на 2,2–3%.

Большие риски для таких фондов несет инфраструктура. В начале марта 2022 года из-за высокой волатильности на рынке Московская биржа по решению Банка России приостановила торги на фондовом рынке, в итоге операции с паями также не поводились, а значит продать и вернуть деньги не было возможности; правда, это касалось всех фондов, а не только денежного рынка. Для минимизации такого риска у некоторых управляющих компаний предусмотрена возможность проведения внебиржевых сделок напрямую с маркетмейкером, минуя биржу. Еще один инфраструктурный риск — это массовая продажа паев, в результате которой объем предложения превысит дневной лимит их выкупа маркетмейкером. Такая ситуация приведет к снижению рыночной цены пая ниже расчетной величины.

Есть риски неисполнения обратной стороны сделки репо, когда бумаги возвращаются их владельцу, а в фонд поступают переданные деньги и процент за их пользование. Но он минимален, особенно в случае совершения таких операций через центрального контрагента, которым выступает дочерняя структура Московской биржи Национальный клиринговый центр. Вдобавок к этому такие сделки обеспечены ценными бумагами, которые остаются в фонде, и их можно будет продать. Минимален риск банкротства. Во-первых, это очень редкое явление, чаще всего компании сами сдают лицензию, а не отзывает ее Банк России, как в случае с банками. Во-вторых, имущество паевого инвестиционного фонда обособлено от имущества УК, и потому на него не налагаются обеспечительные ограничения. В случае ликвидации компании или отзыва у нее лицензии фонд передается другой УК.

Работа платежом красна

В отличие от банков, УК за свою работу берут комиссию, которая зависит от объема активов, переданных ей в управление. И она будет удержана вне зависимости от итогового финансового результата. По оценке «Ъ-Review», основанной на данных Investfunds, комиссия управляющей компании за обслуживание открытого ПИФа денежного рынка составляет 0,75–1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, в случае биржевых фондов траты ниже — 0,1–0,35%. Вдобавок к этому управляющая компания ежемесячно удержит расходы на поддержание инфраструктуры: работу специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и биржи. Эти траты в сумме по ОПИФам составляют 0,35–1,5%, по БПИФам — 0,13–0,4%.

Кроме того, стоит учесть и другие расходы, которые возникают при покупке и продаже паев. В случае приобретения паев открытого фонда в отделении банка или офисе УК обычно взимается премия к цене до 1,5%. При обратной продаже паев появляется дисконт до 2% в зависимости от компании и срока владения. В БПИФах такие траты отсутствуют, но есть брокерская комиссия, которая обычно невысокая, но на небольших горизонтах инвестирования может сильно влиять на итоговый результат.

Например, если инвестор купил паи биржевого фонда на 1 млн руб., за это брокер взял комиссию в размере 0,1% (действующие у некоторых брокеров комиссии превышают данную величину), тем самым покупка обойдется ему в 1 млн и 1 тыс. руб. В случае продажи паев через неделю, за которую их стоимость (при ставке RUSFAR 20,4%) выросла до 1 млн и 3,33 тыс. руб., на руки он получит, после вычета комиссии брокера, только 1 млн и 2,33 тыс. руб., итоговый финансовый результат составит лишь 1,33 тыс. руб., или 0,13%, против ожидаемых 3,33 тыс. руб. и 0,33%. Тут действует ключевое правило — чем больше срок инвестирования, тем меньше брокерская комиссия влияет на итоговый результат. Некоторые крупные брокеры не берут деньги за операции, совершенные в их приложениях, с паями фондов денежного рынка родственных УК.

А что потом?

С учетом жесткой риторики Банка России актуальность ПИФов денежного рынка сохраняется как минимум до второй половины будущего года, то есть до тех пор, пока ЦБ, по ожиданию большинства аналитиков, не приступит к понижению ключевой ставки. В УК «Первая» ожидают, что ключевая ставка в будущем году будет в среднем на уровне 21%. При такой ставке, как отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий, фонды денежного рынка, с учетом разницы доходности операций репо и ключевой ставки, а также комиссии фондов, принесут пайщикам доход с учетом капитализации в размере 22% годовых.

По мере замедления инфляции и приближения политики Банка России к развороту может вырасти интерес и к фондам облигаций, которые будут выигрывать за счет роста их цены. «В случае появления устойчивых признаков стабилизации инфляции длинный конец ОФЗ станет наиболее перспективным, и больше всех выиграть от ситуации сможет тот инвестор, кто возьмет на себя риск неопределенности и зайдет в такие бумаги в самом начале нового тренда»,— отмечает руководитель по развитию инвестиционных и специальных продуктов УК «Альфа-Капитал» Сергей Рогозин.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Виталий Гайдаев