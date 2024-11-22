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Главные новости за 22 ноября. Сочи

В Сочи, несмотря на непогоду, аэропорт работает штатно. В онлайн-табло на сайте авиаузла каких-либо массовых задержек рейсов не отмечено, об уходе бортов на запасные аэродромы не сообщалось. Также в городе не зафиксировали подтоплений.

В Сочи продолжаются общественные обсуждения скорректированного проекта Правил землепользования и застройки. Документ рассмотрели на встречах с жителями отдаленных сел.

В Сочи сотрудники полиции задержали приезжего с экстремистскими татуировками. Инцидент произошел в поселке Хоста.

В Сочи инвестор в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) будет построен 4-звездочный отель. Инвестором проекта выступило ООО «ТГК». Планируют возвести гостиничный комплекс на 450 номеров. На территории выполнят благоустройство, создадут дополнительную полосу автодороге на улице Фабрициуса.

К концу года на курорте «Красная Поляна» в горах Сочи ожидают 1,5 млн туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение нижестоящих инстанций об отчуждении в пользу государства более 115 объектов недвижимости гостиничного комплекса «Волна», расположенного в Сочи.

В Сочи продлили предупреждение по сильному ветру. По информации метеорологов, в ночь с 22 на 23 ноября на территории курорта, а также в Сириусе ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15–17 м/с, утром и днем 23 ноября — с порывами 17–22 м/с.

Red Wings получила одобрение на выполнение регулярных рейсов по маршрутам из Сочи в Коломбо и Матталу. Перелеты будут осуществлять до семи раз в неделю.

Руководителем следственного отдела по Сочи, заместителем руководителя следственного управления по Краснодарскому краю назначен Сергей Чудаков. Соответствующее распоряжение подписал глава СКР Александр Бастрыкин.

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