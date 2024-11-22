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Авиакомпания Red Wings запускает регулярные рейсы из Сочи на Шри-Ланку

Red Wings получила одобрение на выполнение регулярных рейсов по маршрутам из Сочи в Коломбо и Матталу. Перелеты будут осуществлять до семи раз в неделю, следует из материалов Росавиации.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

С 7 ноября 2024 года авиакомпания Azur Air также начала чартерные рейсы по маршруту Сочи — Коломбо, осуществляя перелеты каждые 10 дней на самолетах Boeing 767-300. Воздушный транспорт вмещает до 336 пассажиров. Время в пути составляет около 7 часов 25 минут. Первый рейс Azur Air выполнили с полной загрузкой.

Также Red Wings уже осуществляет рейсы в Хамбантоту с частотой один раз в 10 дней. Авиакомпания предоставляет пассажирам возможность выбрать из нескольких маршрутов для зимних поездок на Шри-Ланку в сезоне 2024–2025 годов.

Ранее сообщалось, что воздушная гавань Сочи с 27 октября 2024 года перешла на осенне-зимнее расписание. Изменения продлятся до 29 марта 2025 года.

Мария Удовик

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