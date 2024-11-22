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В отдаленных селах Сочи провели общественные обсуждения по проекту ПЗЗ

В Сочи продолжаются общественные обсуждения скорректированного проекта Правил землепользования и застройки. Документ рассмотрели на встречах с жителями отдаленных сел, рассказали в пресс-служба администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По карте градостроительного зонирования проекта новых Правил землепользования и застройки Аибга входит в один сегмент вместе с поселком Красная Поляна, селами Эстосадок, Чвижепсе и Кепша, а Ермоловка — с территориями сел Ахштырь, Нижняя Шиловка и Медовеевка»,— сообщили в мэрии.

Специалисты показали жителям сел графические материалы проекта новых ПЗЗ, предложения по градостроительным регламентам и ответили на вопросы. В частности, горожанам разъяснили, что для вновь образуемых участков под ЛПХ минимальная площадь составит 600, а максимальная 5 тыс. кв. м Также сельчанам сообщили, что второй ИЖС, если позволяет площадь участка, можно построить, если существующий дом возведен до 2009 года.

В мэрии напомнили, что обсуждения будут идти до 25 ноября. В пятницу, 22 ноября, проект покажут жителям еще 15 населенных пунктов курорта.

«Ъ-Сочи» писал, что в новых ПЗЗ основные изменения затрагивают площадь ИЖС. Ее увеличат с 300 до 500 кв. м. Обсуждения уже проходили летом 2024 года, однако проект направили на доработку. Сейчас сочинцам показывают его скорректированную версию.

Вячеслав Рыжков

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