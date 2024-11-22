Суд оставил в силе решение об отчуждении 115 объектов комплекса «Волна» в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение нижестоящих инстанций об отчуждении в пользу государства более 115 объектов недвижимости гостиничного комплекса «Волна», расположенного в Сочи. Рассмотрение дела прошло 21 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе судебного заседания представители Федерации профсоюзов России пытались доказать, что профсоюз брал займы для строительства объектов у государства на возмездной основе. Исходя из этого, по словам ответчика, нельзя считать, что объекты находятся в незаконном владении. Суд эти доводы не принял и оставил в силе решение нижестоящих инстанций.

Пансионат «Весна» основан в Сочи в 1970 году. В 1992 году он стал собственностью Федерации независимых профсоюзов России. В том же году президиум Краснодарского краевого совета профсоюза реорганизует предприятие в акционерное общество открытого типа – туристический гостиничный комплекс «Весна». Позднее объект был преобразован в АО «Волна Резорт энд СПА».

Адвокат одного из ответчиков по делу Олег Вышинский настаивал на применении сроков исковой давности: «Решение суда необоснованно и незаконно. Суд отказывается применить сроки исковой давности. Кроме того, суды нижестоящих инстанций отказались привлечь к делу представителей федерации профсоюзов, которые, собственно, и создавали эти объекты. Отмечу, что ущерб рассчитан некорректно. Мы готовим документы для рассмотрения в Верховном суде РФ». Ранее господин Вышинский отмечал, что объекты на спорной земле были построены за счет профсоюза, а не государства.

«Ъ-Сочи» писал, что в июне 2024 года Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Адлерского суда города Сочи об отчуждении 115 объектов. Иск ранее подал заместитель генерального прокурора Российской Федерации. Также истец требовал взыскать с ответчиков 14 млрд руб. за причиненный ущерб экологии.

Надзорный орган заявлял о незаконности выбытия участка под гостиничным комплексом из собственности государства. Истец утверждал, что участок и часть объектов недвижимости находились в федеральной собственности, поскольку располагалась в границах особо охраняемой природной территории федерального значения.

Вячеслав Рыжков, Елена Турбина