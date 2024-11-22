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В Сочи назначен новый руководитель следственного отдела

Руководителем следственного отдела по Сочи, заместителем руководителя следственного управления по Краснодарскому краю назначен Сергей Чудаков. Соответствующее распоряжение подписал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

В пятницу, 22 ноября, руководитель кубанского следкома Андрей Маслов представил господина Чудакова его коллективу, а также руководителям силовых структур и городской администрации. На новую должность руководителя сочинского следкома назначили 12 ноября.

В краевом СУ СКР отметили, что у господина Чудакова имеется большой практический опыт следственной работы. Ранее он работал в прокуратуре Российской Федерации в должности следователя. Затем на разных должностях работал в следственном комитете. В частности, работал в центральном аппарате СК России.

В последние полтора года господин Чудаков был заместителем руководителя СУ СКР по Владимирской области. На этой должности он курировал, в частности, работу отделов по расследованию особо важных дел следственного управления.

Вячеслав Рыжков

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