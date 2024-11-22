Аэропорт Сочи на фоне непогоды работает штатно

В Сочи, несмотря на непогоду, аэропорт работает штатно. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В онлайн-табло на сайте авиаузла каких-либо массовых задержек рейсов не отмечено, об уходе бортов на запасные аэродромы не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Также в городе не зафиксировали подтоплений. В ответ на запрос издания в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю заявили, что сообщений от населения не поступало. В соцсетях жители о подтоплениях также не сообщали.

По данным сервиса «Яндекс Карты», дорожная ситуация на курорте стабильная. Больших пробок в городе нет. Местами затруднено движение между Хостой и Адлером, в районе «МореМолла», на улице Донской в самом Сочи, а также в районе Дагомыса.

Дожди в Сочи продолжаются. Синоптики предупреждали о непогоде еще днем накануне, 21 ноября. На курорте прогнозировали сильные дожди, грозы, ветер с порывами до 20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Городские службы работают в усиленном режиме. Также предупреждение действует на федеральной территории Сириус.

Вячеслав Рыжков