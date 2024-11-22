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Предупреждение по ветру в Сочи продлили

В Сочи продлили предупреждение по сильному ветру. По информации метеорологов, в ночь с 22 на 23 ноября на территории курорта, а также в Сириусе ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15–17 м/с, утром и днем 23 ноября — с порывами 17–22 м/с, предупредили в пресс-службе администрации Сочи.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Службы города работают в усиленном режиме. Горожанам и туристам советуют не оставлять машины под деревьями, шаткими конструкциями. Рекомендуется предпринять необходимые меры предосторожности.

Об ухудшении погоды сочинцев предупреждали заранее. В городе ожидаются грозы, дожди и сильный ветер. Осадки идут в районе курорта с ночи 21 ноября. Как писал «Ъ-Сочи», несмотря на непогоду аэропорт Сочи работает штатно. Задержек и уходов самолеты не запасные аэродромы нет.

Также не сообщалось о подтоплениях в черте города. Дорожная ситуация стабильная. Местами тем не менее наблюдаются небольшие заторы.

Вячеслав Рыжков

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