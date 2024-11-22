Полицейские задержали приезжего с экстремистскими татуировками в Сочи

В Сочи сотрудники полиции задержали приезжего с экстремистскими татуировками. Инцидент произошел в поселке Хоста, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Нарушителем оказался 38-летний ранее судимый житель Пермской области. Он ходил в футболке с коротким рукавом, демонстрируя татуировки с изображением нацистской и экстремистской символики. Полицейские заметили его на улице Платановой.

Приезжего задержали. В его отношении возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация запрещенной символики). Фигуранту назначили четверо суток ареста.

Похожий инцидент произошел на территории курорта летом. В конце июля полицейские задержали 47-летнего туриста, который ходил по улице с оголенным торсом и демонстрировал окружающим татуировку, на которой была изображена нацистская символика. Его арестовали на восемь суток.

Вячеслав Рыжков