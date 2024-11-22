Инвестор по договору КРТ построит 4-звездочный гостиничный комплекс в Сочи

В Сочи инвестор в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) будет построен 4-звездочный отель. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Комплекс появится на улице Яна Фабрициуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инвестором проекта выступило ООО «ТГК». Планируют возвести гостиничный комплекс на 450 номеров. На территории выполнят благоустройство, создадут дополнительную полосу автодороге на улице Фабрициуса. Срок реализации проекта — апрель 2028 года. В него вложат порядка 2 млрд руб. Управлять комплексом будет профессиональный гостиничный оператор.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТГК» зарегистрировано в октябре 2022 года в Сочи. Гендиректором является Резо Дзидзигури, бенефициар — Светлана Казилова. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Данных о выручке компании нет.

Договором также предусмотрена безвозмездная передача администрации Сочи 11 квартир в одном из строящихся на территории города жилых комплексов. Документация по планировке территории под проект КРТ вынесена на общественные обсуждения. Заключение об их результатах должно быть готово не позднее 21 декабря 2024 года.

Вячеслав Рыжков