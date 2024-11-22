Курорт «Красная Поляна» по итогам года планирует принять 1,5 млн туристов

К концу года на курорте «Красная Поляна» в горах Сочи ожидают 1,5 млн туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора курорта Павла Перова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В 2023 году курорт посетили более 1,3 млн гостей. «Красная Поляна» в нынешнем году планирует выйти на рекордные 1,5 млн туристов. Об этом господин Перов рассказал в рамках саммита Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). По его словам, курорт посещают не только российские туристы, но и иностранные.

«У нас сейчас порядка 6% иностранцев. Это на уровне прошлого года. Однако в этом году курорт стали посещать туристы не только стран ближнего зарубежья, но и из Ирана. В этом году достаточно активно развивается полетная программа»,— отметил гендиректор курорта.

Также на «Красной Поляне» в 2024 году выполнили реновацию номерного фонда. Курорт таким образом получил возможность принимать на 10% больше гостей — увеличили пул апартаментов гостиничного номерного фонда.

«Ъ-Сочи» писал, что посещаемость игорной зоны «Красная Поляна» выросла на 12%. С начала года она приняла 707 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков