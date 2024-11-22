Санкции США против банков Татарстана, драка иностранных студентов КФУ, и принятие туристического налога

Минюст США обновил санкционный список, в который вошли три банка из Татарстана: казанский АКБ «Энергобанк», набережночелнинское ПАО «Акибанк» и ООО «Камкомбанк». Также под санкции попала казанская компания ООО «Евроазиатский регистратор» (ЕАР), занимающаяся ведением реестров владельцев ценных бумаг.

Депутаты Казанской городской думы приняли решение о введении туристического налога, он начнет действовать с 2025 года. Минимальный размер туристического налога составит 100 руб. за сутки.

В Казани на реализацию программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства в 2025–2027 годах будет направлено 3,9 млрд руб. Из этой суммы более 383 млн руб. поступит из городского бюджета, а оставшаяся часть будет привлечена из внебюджетных источников.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента с нападением мигрантов на сотрудников полиции около Департамента внешних связей для иностранных студентов КФУ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ.

После инцидента с дракой среди иностранных студентов, ожидавших подачи документов в Казанском федеральном университете, руководство вуза решило открыть три дополнительных пункта приема документов.

В Казани с 1 января 2025 года вступят в силу изменения в налог на имущество физических лиц, утвержденные депутатами городской думы. Нововведения затронут перечень объектов налогообложения и ставки налога для дорогостоящей недвижимости.

Также в Казани с 1 января 2025 года вступят в силу изменения в земельный налог. Нововведения затронут как сами ставки налога, так и категории налогоплательщиков, имеющих право на льготы.

В результате отравления в школе № 4 города Новочебоксарска в медицинские учреждения обратились 217 детей. Из них у 203 человек был подтвержден норовирус.

В Татарстане в октябре 2024 года объем выдачи льготных ипотечных кредитов сократился на 32%. Было выдано 1104 кредита на общую сумму 6,15 млрд руб., что на 31% меньше как по количеству, так и по объему в сравнении с сентябрем.

В Казанском Кремле запланирован ремонт двух исторических зданий: Манежа и гауптвахты. Проект ремонта прошел государственную экспертизу.

Влас Северин