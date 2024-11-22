США ввели санкции против трех банков из Татарстана

Минюст США обновил санкционный список, добавив в него три банка и регистратор ценных бумаг из Татарстана. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В обновленный список попали казанский АКБ «Энергобанк», набережночелнинские ПАО «Акибанк» и ООО «Камкомбанк», а также казанская компания ООО «Евроазиатский регистратор» (ЕАР), занимающаяся ведением реестров владельцев ценных бумаг.

Кроме того, под санкции попал уроженец Казани Кирилл Пронин. В 2014 году он занимал пост заместителя начальника Волго-Вятского главного управления Банка России, а в 2023-м стал директором департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ.

В августе США включили в санкционный список пять компаний из Татарстана. Среди них — казанская «Химтрейд», специализирующаяся на крупнотоннажных поставках промышленной химии, АО «НПО "Государственный институт прикладной оптики"», ООО «Научно-производственное объединение вычислительных систем» («НПО ВС») и ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов». Также в список попало «Ростар» — научно-производственное объединение из Набережных Челнов, занимающееся разработкой, проектированием и производством автокомпонентов.

Анар Зейналов