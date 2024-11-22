В Казани проект ремонта Манежа и здания гауптвахты в Казанском Кремле прошел госэкспертизу. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре заключений проектной документации объектов капитального строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казанском Кремле отремонтируют два исторических здания

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казанском Кремле отремонтируют два исторических здания

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ремонтные работы будут проводиться на объекте культурного наследия «Манеж», построенном в 80-х годах XIX века. Кроме того, планируется реставрация гауптвахты, здания второй половины XIX века, где перед казнью содержался Яков Шейнкман — председатель Казанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Оба объекта входят в ансамбль Казанского Кремля. Застройщиком выступает музей-заповедник «Казанский Кремль», проект разработан компанией «Татинвестгражданпроект».

Анар Зейналов