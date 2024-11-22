После отравления в новочебоксарской школе в медучреждения обратились 217 детей

В результате отравления в школе № 4 города Новочебоксарска в медицинские учреждения обратились 217 детей. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Из общего числа обратившихся у 203 детей был подтвержден норовирус. Сейчас все дети уже выздоровели и готовы продолжить обучение. Также в республике был проведен опрос 1342 контактных лиц, в результате которого клинических проявлений инфекции не выявлено, и все чувствуют себя удовлетворительно.

На данный момент установлено, что источником распространения норовируса стало заболевание двух работников организации питания АО «Чебоксарский хлебозавод № 2».

В связи с произошедшим Олег Николаев также поручил провести оценку действий главы города и управления образования администрации муниципалитета.

Влас Северин