Бастрыкин запросил доклад по делу о драке иностранных студентов КФУ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования обстоятельств нападения мигрантов на сотрудников полиции около Департамента внешних связей для иностранных студентов Казанского (Приволжского) федерального университета. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Следственного комитета России.

Следственный комитет сообщает, что во время задержания иностранные граждане оказали сопротивление и применили физическую силу в отношении правоохранителей. В связи с произошедшим следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан В.А. Липскому сделать доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах инцидента.

Влас Северин