В октябре 2024 года в Татарстане было выдано 1104 льготных ипотечных кредита на сумму 6,15 млрд руб., что на 32% меньше по объему и на 31% меньше по количеству по сравнению с сентябрем. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане объем выдачи ипотек в октябре сократился на 32%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Татарстане объем выдачи ипотек в октябре сократился на 32%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Средний размер льготного ипотечного кредита в Татарстане составил 5,57 млн руб., а средний срок кредитования — 319 месяцев (примерно 26,5 года). В сентябре эти показатели были выше: средний размер кредита равнялся 5,63 млн руб., а срок — 331 месяц.

Татарстан оказался на седьмом месте среди российских регионов с наибольшим снижением объемов льготной ипотеки. Сильнее всего выдача сократилась в Якутии (-50%), Калининградской области (-38%) и Чувашии (-36%).

В целом по стране объем выдачи льготных ипотечных кредитов сократился: в октябре было выдано 35,46 тыс. кредитов на 191,39 млрд руб., что на 12% меньше по количеству и на 16% меньше по объему, чем в сентябре.

Анар Зейналов