В Казани с 2025 года изменятся ставки налога на имущество физических лиц

Депутаты Казанской городской думы утвердили изменения в налог на имущество физических лиц, которые вступят в силу с 1 января 2025 года. Нововведения затронут перечень объектов налогообложения и ставки налога для дорогостоящей недвижимости.

Изменения касаются административно-деловых центров и торговых объектов площадью от 1 000 до 2 000 кв. м. Для таких объектов будет установлена пониженная ставка налога — 1,2% на три года: с 2025 по 2027 год. Исключение составляют объекты стоимостью более 300 миллионов рублей, для которых ставка останется на уровне 2%.

Для юридических лиц, владеющих аналогичными объектами, на первые три года будет действовать пониженная ставка налога в размере 0,2%. Это должно обеспечить плавный переход к новому порядку налогообложения. Для дорогостоящей недвижимости, стоимость которой превышает 300 миллионов рублей, ставки останутся на уровне 2% как для физических, так и для юридических лиц.

Как сообщил начальник Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин, эти изменения направлены на создание справедливой системы налогообложения и увеличение доходов городского бюджета.

Анар Зейналов