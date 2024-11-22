В Казани изменятся ставки земельного налога

Депутаты Казанской городской думы утвердили изменения в земельный налог, которые вступят в силу с 1 января 2025 года. Нововведения затронут как ставки налога, так и категории налогоплательщиков, которым предоставляются льготы. Об этом стало известно на XXXIV сессии Казанской городской думы.

Согласно новым изменениям, для участков с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей ставка составит 1,5%.

Также предусмотрены льготы для специализированных организаций, участвующих в жилищном строительстве, и многодетных семей. В отношении специализированных организаций будет применена сниженная ставка в размере 0,001%, а многодетные семьи получат освобождение от налога на один земельный участок, если на нем расположен дом, в котором зарегистрирован налогоплательщик.

Анар Зейналов