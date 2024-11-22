На реализацию программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Казани в 2025–2027 годах планируется выделить 3,9 млрд руб. Более 383 млн руб. поступит из городского бюджета, остальное — из внебюджетных источников. Соответствующее постановление об утверждении программы проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На развитие ЖКХ Казани направят 3,9 млрд рублей за три года

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ На развитие ЖКХ Казани направят 3,9 млрд рублей за три года

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Программа предусматривает капитальный ремонт 649 многоквартирных домов, замену 128 километров тепловых сетей и подготовку к отопительному сезону 555 котельных. В 2025 году обновят 184 дома и заменят 42 километра теплосетей, в 2026-м — 268 домов и 39 километров сетей, в 2027 году — 197 домов и 47 километров теплосетей.

Цель программы — обеспечить комфорт и безопасность проживания горожан, а также улучшить качество услуг ЖКХ.

Анар Зейналов