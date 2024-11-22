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На развитие ЖКХ Казани направят 3,9 млрд рублей за три года

На реализацию программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Казани в 2025–2027 годах планируется выделить 3,9 млрд руб. Более 383 млн руб. поступит из городского бюджета, остальное — из внебюджетных источников. Соответствующее постановление об утверждении программы проходит антикоррупционную экспертизу.

На развитие ЖКХ Казани направят 3,9 млрд рублей за три года

На развитие ЖКХ Казани направят 3,9 млрд рублей за три года

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

На развитие ЖКХ Казани направят 3,9 млрд рублей за три года

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Программа предусматривает капитальный ремонт 649 многоквартирных домов, замену 128 километров тепловых сетей и подготовку к отопительному сезону 555 котельных. В 2025 году обновят 184 дома и заменят 42 километра теплосетей, в 2026-м — 268 домов и 39 километров сетей, в 2027 году — 197 домов и 47 километров теплосетей.

Цель программы — обеспечить комфорт и безопасность проживания горожан, а также улучшить качество услуг ЖКХ.

Анар Зейналов

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