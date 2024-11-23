«Требовали господина Путина, $30 млн и освобождения из тюрем всех чеченцев»

В поселке Лазаревское в Сочи в сентябре 2000 года произошел захват заложников. Вооруженные люди в масках захватили шестерых человек в недостроенной гостинице на улице Колораша. При этом было произведено несколько выстрелов из пистолета в воздух. Оказалось, что преступники были невменяемы, а жертв начали подозревать в сговоре с ними.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Утром 21 сентября 2000 года группа вооруженных людей в масках, как первоначально сообщали СМИ и ФСБ, ворвалась в частную недостроенную гостиницу на улице Калараша, 24, в поселке Лазаревское в Сочи. Террористы взяли в заложники гражданских лиц. При этом были слышны несколько выстрелов из пистолета в воздух. Уже через 20 минут после случившегося в местное РУВД сообщили о захвате нескольких человек неизвестными лицами, которые представились «чеченцами».

Через час из окна гостиницы произвели автоматную очередь в воздух, а затем выбросили кассету с записью, на которой были запечатлены несколько человек, прикованных наручниками к трубе отопления, канистра с бензином и граната на подоконнике. Съемки сопровождались текстом требований террористов: переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выплата $30 млн и освобождение всех чеченцев из российских тюрем.

По факту захвата заложников была сформирована специальная оперативная группа сочинского горотдела УФСБ по Краснодарскому краю. По указанию директора ФСБ в Сочи вылетели заместитель директора ФСБ вице-адмирал Герман Угрюмов, начальник Центра специального назначения генерал-лейтенант Александр Тихонов и боевая группа Управления «А» ФСБ. СМИ писали, что из-за прозвучавших требований о чеченцах дело под личный контроль взял Владимир Путин. На сайте Кремля сообщалось, что президенту докладывали о ситуации.

Около полудня от похитителей сбежал один из заложников. Он выпрыгнул из окна второго этажа и сломал обе ноги. Мужчина рассказал, что террористы вооружены огнестрельным оружием и гранатами.

В 13.15, 13.30 и 15.05 преступники бросили во двор три гранаты. В результате взрывов никто не пострадал. В ФСБ сообщали, что террористов трое: Сослан и Аслан Хугаевы (уроженцы города Владикавказа) и Игорь Савченко. Сослан Хугаев ранее находился на лечении в психдиспансере, а Игорь Савченко известен как человек, длительное время употреблявший наркотики.

«Ъ» сообщал, что недостроенное здание было бывшей столярной мастерской. Несколько лет назад она разорилась, и землю, на которой стояла постройка, купил бизнесмен из Владикавказа Аслан Хугаев. Предприниматель решил построить на этом месте частную гостиницу. Она должна была принять первых гостей в следующем сезоне. На момент захвата в здании велись отделочные работы.

Стройкой руководил родной брат господина Хугаева — 30-летний Сосланбек Хугаев. Местные жители рассказывали, что последний иногда выгонял всех рабочих, запирался в доме и «подсаживался на иглу». В таких случаях, по утверждениям сочинцев, из города приезжал его брат и отправлял родственника в местную психбольницу. Через несколько недель Сосланбек Хугаев обычно возвращался и вновь начинал руководить стройкой. Так произошло и в сентябре 2000 года.

«Дом заминирован. Внутри пятеро заложников. Если не хотите, чтобы все взлетело на воздух, передайте нам коробок "травки", а потом поговорим»,— приводил «Ъ» слова Сосланбека Хугаева, кричавшего из окна захваченного здания.

«Дом заминирован. Внутри пятеро заложников. Если не хотите, чтобы все взлетело на воздух, передайте нам коробок "травки", а потом поговорим»

Вскоре оказалось, что налетчики — это сам Сосланбек Хугаев, а также местный 27-летний наркоман Игорь Савченко (информация об Аслане Хугаеве как об одном из террористов не подтвердилась). Требования преступников на выброшенной из окна кассете озвучивала заложница — 25-летняя повариха из Волгограда Елена Ануфриева. Она же уже позже кричала милиции из окна, чтобы здание не штурмовали, а иначе «ее убьют».

Вскоре в здание ворвался спецназ. Без единого выстрела штурмовая группа заняла первый и второй этажи. Оказалось, что за несколько минут до штурма бандиты вместе с заложниками перебрались на третий, чердачный, этаж и забаррикадировались там.

«Положение осложняется тем, что на чердак ведет узкая лестница,— рассказывал «Ъ» и. о. главы Лазаревской администрации Юрий Гулак, который весь день находился возле захваченного дома.— По ней даже один человек с трудом проходит, поэтому использовать штурмовую группу невозможно. На чердаке есть еще два узких полукруглых окошка. Оба постоянно находятся под прицелами снайперов, но стрелять в террористов тоже нельзя — большой риск попасть в заложников. Поэтому мы и пытаемся как-то уговорить террористов сдаться. Пока, правда, безрезультатно».

Сдаться налетчиков уговаривали прибывшие на место Аслан Хугаев и его младший брат Олег Хугаев. Во время переговоров террористов убедили, что их условие об освобождении заключенных-чеченцев невыполнимо — и те от него отказались. Вместо этого террористы потребовали предоставить им вертолет.

«Вечером накануне захвата все восемь человек — и «захватчики», и заложники — гуляли в одном из местных баров. Затем компания отправилась в недостроенную гостиницу и всю ночь употребляла алкоголь. Под утро, по словам освобожденного, у двоих участников застолья «сорвало башню», они избили Романа и сделали его заложником»

Вечером сотрудники спецслужб начали готовиться к штурму. Правоохранители, писал «Ъ», тренировались на соседних домах, используя взятые у пожарных лестницы. Затем к зданию подогнали БТРы, пожарные машины и «скорые», установили мощные прожекторы и выключили в гостинице электричество. Как только погас свет, из окон прогремели выстрелы и вылетела граната. Спецназу дали отбой.

Переговоры возобновились около 05.00 22 сентября. Как писал «Ъ», террористы «протрезвели» и попросили у милиционеров что-нибудь поесть. Те передали им два десятка бутербродов с колбасой и несколько бутылок минералки. Налетчики просили также водку и марихуану, но в этом им отказали. Преступники выпустили 24-летнего Романа Кривченко, которому, как потом выяснилось, они еще накануне пробили голову рукояткой пистолета.

Господин Кривченко рассказал милиции, что вечером накануне захвата все восемь человек — и «захватчики», и заложники — гуляли в одном из местных баров. Затем компания отправилась в недостроенную гостиницу и всю ночь употребляла алкоголь. Под утро, по словам освобожденного, у двоих участников застолья «сорвало башню», они избили Романа и сделали его заложником.

«Почему все это произошло, я не знаю,— говорил господин Кривченко.— Может, место проклятое». (Участок земли, на котором строится гостиница в Лазаревском, называют «пьяной пятилеткой». Раньше здесь в частной мастерской делали гробы и много пили).

Около 06.00 из здания вышла повариха Ануфриева, ранее озвучивавшая требования преступников. Она заявила, что говорить ее под дулом пистолета заставлял Сусланбек Хугаев.

Около полудня из здания вышли все остальные. Первыми вышли 23-летний рабочий Роберт Тонаев и его 29-летний земляк из Владикавказа Роман Зорянский. Следом вышел 43-летний рабочий из Подмосковья Эдуард Егиазаров. За ним здание покинули сами налетчики. Всех в автозаках отправили в сочинский СИЗО. Прокуратура по факту захвата заложников возбудила уголовное дело.

«Думаю, что все участники этого происшествия инсценировали захват заложников, которого на самом деле не было»

«Думаю, что все участники этого происшествия инсценировали захват заложников, которого на самом деле не было»,— прокомментировал ситуацию первый замминистра внутренних дел Владимир Козлов.

Спустя две недели Краснодарская краевая прокуратура предъявила обвинение Сосланбеку Хугаеву и Игорю Савченко. Им грозило до 15 лет тюремного заключения. Первоначально следствие предполагало, что из восьми человек, находящихся в гостинице, настоящими заложниками были только двое — Казбек Березков (выпрыгнувший из окна в самом начале) и Роман Кривченко (избитый налетчиками). Остальных подозревали в сговоре. Позже правоохранители выяснили, что, хотя все находившиеся в здании были знакомы и вместе выпивали, захват «заложников» задумывали и осуществляли только Сосланбек Хугаев и Игорь Савченко. Они принесли в гостиницу оружие, наручники и канистру с бензином, разработали сценарий и распределили между собой роли.

«Я ничего не планировал,— говорил Хугаев на допросах.— Выпил лишнего, и у меня произошло какое-то помутнение рассудка. Скорее всего, алкоголь спровоцировал обострение психического заболевания, которым я всю жизнь страдаю»,— приводил «Ъ» слова одного из фигурантов. Ему и его сообщнику в итоге назначили психиатрическую экспертизу.

История получила продолжение спустя почти год. Краснодарский краевой суд летом 2001 года вынес приговор одному из террористов — Игорю Савченко. Вопреки ожиданиям процесс по этому делу слушался обычным составом суда, а не коллегией присяжных. Вину осужденный не признал, однако его приговорили к семи годам тюрьмы за захват заложников и незаконное владение оружием. О судьбе Сослана Хугаева ничего не сообщалось после информации о назначении дополнительной психиатрической экспертизы.

Вячеслав Рыжков