Оптимизированные экономические зоны

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Законопроект о дальнейшем реформировании института особых экономических зон (ОЭЗ) вчера прошел первое чтение в Госдуме. Среди новелл — упрощение процедур создания особых зон и получения бизнесом статуса их резидента, ужесточение условий выкупа арендованных участков за счет привязки такой возможности не только к строительству недвижимости, но и к выполнению взятых на себя компаниями обязательств. Также планируется предусмотреть новое основание для ликвидации ОЭЗ — если Минэкономики в течение пяти лет подряд будет признавать ее неэффективной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минэкономики Сергей Галкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замглавы Минэкономики Сергей Галкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, продолжающий реформирование ОЭЗ. Минэкономики разрабатывало его с 2020 года, и с тех пор его концепция изменилась — не осталось положений о расширении налоговых льгот, но «уцелела» идея сокращения видов ОЭЗ, хоть и в менее смелом, чем планировалось сначала, варианте (см. “Ъ” от 1 июня 2020 года). Теперь проект предполагает объединение промышленного и технико-внедренческого типов ОЭЗ — границы между ними давно стали размываться. В итоге останется еще два специализированных типа: туристско-рекреационные (их оставили для «персонализации» мер поддержки их резидентов при развитии туризма) и портовые. Сейчас в России действует 43 ОЭЗ, в которых работает почти 1 тыс. резидентов, вложивших более 630 млрд руб. инвестиций.

Другие новеллы проекта делятся на несколько блоков. Первый — оптимизация процедур. Как отметил замглавы Минэкономики Сергей Галкин, для создания и управления ОЭЗ будет заключаться единый (вместо трех разных) документ между ведомством, управляющей компанией (УК), а также регионом и муниципалитетом — это сократит сроки подготовки документов втрое, до месяца. Потенциальные резиденты при подаче заявки на получение такого статуса смогут заменить бизнес-план на его упрощенную форму — паспорт инвестпроекта, а срок процедуры сокращается с 40 до 15 дней.

Вводятся и некоторые ограничения — в части доступа компаний к управлению зонами. Сейчас помимо компаний, на 100% принадлежащих РФ, УК может стать любая организация, заключившая с правительством соответствующее соглашение. Законопроект же ограничивает зарубежное участие — у иностранного инвестора в УК не должно быть более 25% голосов, а также контроля над решениями и назначением руководства.

Другой блок поправок — о повышении эффективности ОЭЗ. Инвесторов планируется «стимулировать» выполнять заявленные ими обязательства, например, по созданию рабочих мест — это станет условием выкупа арендованного ими в ОЭЗ участка. Поясним, сейчас для этого достаточно построить на нем недвижимость — при этом, следует из пояснительной записки, покупка осуществляется по заниженной цене (например, в Москве — 1% от кадастровой стоимости, в Свердловской области — 7%). Изменение, по мнению авторов проекта, «позволит рационально использовать земельные участки в границах ОЭЗ и исключить их дальнейшее недобросовестное использование».

Законопроект также вводит новое основание для ликвидации ОЭЗ — сейчас они создаются на 49 лет, а «свернуть» их правительство может, если за три года с момента создания ОЭЗ не заключено ни одного соглашения с резидентами или они не осуществляли деятельность. По проекту же ликвидировать ОЭЗ можно будет и в случае, если зона будет пять лет подряд признаваться Минэкономики неэффективной — для новых зон предусмотрен «люфт» в два года, после которого их начнут проверять. В ведомстве это рассматривают как возможность «заранее отслеживать возможные риски», чтобы информировать регионы «о необходимости принятия дополнительных мер».

Исходя из такого подхода претендентов на ликвидацию пока нет — за 2019 год неэффективных зон зафиксировано не было (все восемь таких ОЭЗ были уже закрыты). Однако, как пояснили “Ъ” в Минэкономики, по результатам последнего мониторинга пять площадок признаны «недостаточно эффективными». Более строго работу ОЭЗ, как правило, оценивает Счетная палата — госаудиторы из года в год ставят под сомнение эффективность механизма, хотя в последнем отчете несколько смягчились (см. “Ъ” от 24 февраля). Оценки могут измениться и у Минэкономики — ведомство планирует переработать свою методику, чтобы не оценивать одинаково новые и «зрелые» зоны. Так, в первые три года планируется делать упор на эффективность создания инфраструктуры ОЭЗ, в следующие три — на работу резидентов, а затем — на бюджетную эффективность.

Евгения Крючкова