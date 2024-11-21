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Комиссия думы Екатеринбурга одобрила введение туристического налога

Комиссия думы Екатеринбурга по бюджету и экономической политике одобрила введение туристического налога в городе и рекомендовала рассмотреть вопрос о принятии меры на заседании екатеринбургской городской думы. Налог будут взимать в размере 100 руб. в сутки с гостей города, постепенно ставку планируется увеличивать.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Депутат от партии «Новые люди» Сергей Козлов поддержал введение туристического налога, но попросил обеспечить льготами две категории граждан: дети до 18 лет и многодетные семьи. По его словам, подобные меры работают в 10 городах, где действует туристический налог. Директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева уточнила, в доработанном проекте закона учтена льгота для несовершеннолетних туристов. Господин Козлов добавил, что в первую очередь в Екатеринбург приезжают с деловыми целями на 2-3 дня, а доля поездок в город с детьми составляет менее 10%. Он предположил, что если в Екатеринбурге не будет льгот для отдельных категорий граждан, они будут выбирать для отдыха в другие города.

Депутат Александр Колесников усомнился, что эта льгота необходима, учитывая, что она не обеспечивается из федерального бюджета. «За детей платят родители, они и несут за них ответственность»,— сказал он. Госпожа Турунцева пояснила, что мера связана в том числе с тем, что дети часто приезжают на экскурсии и соревнования.

Почему думу Екатеринбурга просили отложить введение турналога

В ходе обсуждения высказалась представитель отеля Hyatt Елена Акулова. Она отметила, что сфера средств размещения технически не готова к введению налога и работе с данной документацией. В пример госпожа Акулова привела некрупные отели Санкт-Петербурга, которые регистрировали предоставление услуг проживания как продажу товаров, чтобы не работать с отчислением курортного сбора. Заместитель мэра Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что в других городах, которые имеют опыт администрирования курортного сбора, отельеры не испытывают серьезных трудностей, а работать с налогом можно в рамках системы 1С.

По итогам обсуждения Александр Колесников предложил проголосовать за поправку к проекту постановления об отмене льгот для детей до 18 лет. Решение поддержал один депутат, против высказались пять, еще трое воздержались. Предложение о льготах для многодетных семей было направлено для заключения главе города.

Напомним, ранее вице-мэр Андрей Корюков заявил, что туристический налог затронет лишь 132 средства размещения, зарегистрированных в реестре, тогда как на самом деле в городе их более 2 тыс. В разговоре с корреспондентом «Ъ-Урал» он уточнил, что сейчас регистрация в реестре добровольная, решить эту проблему можно только на уровне федерального законодательства.

Анна Капустина

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