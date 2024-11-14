Туристический налог в Екатеринбурге коснется 132 гостиниц

В Екатеринбурге в налоговом реестре средств размещения зарегистрированы 132 организации, которых коснется введение туристического налога. При этом всего их насчитывается около 2 тыс., сообщил замглавы города Алексей Корюков на форуме «Города России». Налог будет взиматься с приезжающих в город граждан, а средства размещения станут операторами этого налога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Администрация Екатеринбурга, по словам господина Корюкова, поддерживает введение турналога, полученные средства планируется расходовать на увеличение привлекательности города для туристов. Он добавил, что важную роль в туристической привлекательности города играют волонтеры, которые, в частности, помогают ориентироваться в нем, поэтому с ними планируют продолжать работу в дальнейшем.

Напомним, в начале ноября в мэрии Екатеринбурга сообщили, что туристический налог в городе будет включен в стоимость гостиничного номера, при этом взиматься со льготных категорий граждан он не будет. Налог планируют ввести с начала 2025 года. После этого Уральская ассоциация туризма направила обращение в адрес председателя Екатеринбургской городской думы Анны Гурарий с просьбой отложить введение сбора. По оценке директора департамента экономики мэрии Алексея Прядеина, введение налога может принести Екатеринбургу около 450 млн руб. ежегодно.

Анна Капустина