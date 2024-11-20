Задержание главы Актанышского района и первый полет импортозамещенного Ту-214

Главу исполкома Актанышского района Татарстана Рустема Ильясова задержали по подозрению в хищении денежных средств и превышении должностных полномочий. По версии следствия, Рустем Ильясов, будучи замруководителя исполкома Муслюмовского района, организовал через подчиненных незаконный сбор денег с предпринимателей за размещение их палаток во время четырех праздников «Сабантуй». Задержанный получил более 41 тыс. руб.

Сегодня на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова прошел первый полет полностью импортозамещенного ТУ-214 RA-64509. Как рассказал проректор КНИТУ-КАИ Эльвир Якупов, полет продлился 1 час 10 минут. Испытания самолета прошли в штатном режиме.

В 2025 году в Татарстане планируют увеличить стоимость месячного проезда для льготников и детей. Стоимость проездного на месяц для льготной категории населения увеличится на 25 руб. (до 630 руб.). Цена проездного на месяц для детей увеличится на 15 руб. (до 384 руб.).

В Татарстане в октябре 2024 года годовая инфляция составила 8,32%. С декабря 2023 года потребительские цены в регионе выросли на 6,8%. Продовольственные товары подорожали на 9% за год, а за 10 месяцев 2024 года — на 7,35%.

В роллах и салатах ряда производителей Татарстана по результатам лабораторных исследований выявили бактерии группы кишечной палочки и стафилококк. Управление Роспотребнадзора по требованию прокуратуры республики провело проверки 16 предприятий. В 26 смывах (16%) с объектов окружающей среды и в 35 пробах (43%) готовых суши и салатов обнаружили бактерии кишечной палочки. Еще в двух пробах (2,4%) выявили стафилококк.

По поручению мэра Казани Ильсура Метшина весной 2025 года планируют открыть новый Дом работников образования. Здание располагается на ул. Подлужной между экстрим-парком «УРАМ» и парком «Елмай». Сейчас на объекте площадью 950 квадратных метров проводят ремонтные работы.

В Казани обсудили возможность строительства театра, школы парусного спорта и школы цифровых технологий в Новой Портовой. Участники круглого стола считают, что Новая Портовая может стать площадкой для проведения мероприятий федерального уровня.

Рособрнадзор объявил предостережение Казанскому государственному аграрному университету за нарушения при внесении данных в Федеральный реестр документов об образовании. Предостережения также получили вузы в Краснодаре, Ижевске и Воронеже.

В Казани задержали подозреваемого в размещении видеороликов с террористическим контентом в запрещенной социальной сети. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Диана Соловьёва